«Молоді регіони» порадили Хармсу поїхати підучитися

Як передає кореспондент УНІАН, у пікетах, які проходили вчора ввечері та сьогодні зраку на вулиці Гоголя, брали участь близько 15 молодих людей.

Учасники акції були одягнені у білі футболки із зображенням Л.Хармса та написами «Любой каприз за ваши деньги», «Утром деньги – днем болезнь. Днем деньги – вечером болезнь». Вони також тримали плакати з написами англійською та російською мовами «Доктор Хармс – пора в институт учиться лечить», «Доктор Хармс, кого вы лечите». Молоді люди підготували для Л.Хармса маленький велосипед і мають намір вручити його медику «на знак того, що він повинен повернутися у Німеччину».

За словами Романа Добрянського, помічника депутата Харківської міської ради від Партії регіонів Максима Мусєєва, учасники акції закликають Л.Хармса повернутися в Німеччину.

«Ми пропонуємо доктору Хамсу їхати в Німеччину, займатися клінікою «Шаріте» і лікувати хворих, які цього потребують а не тих, хто тут влаштовує цирк», - сказав Р.Добрянський.

Учасники акції наголосили, що своїми діями Ю.Тимошенко та Л.Хармс «плямують репутацію української медицини». На їхню думку, через таку ситуацію «складається враження, що українські спеціалісти ні на що не здатні».

Вони висловили обурення тим, що більше двох місяців триває лікування Ю.Тимошенко у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, однак громадськість і досі не знає діагнозу екс-прем’єра.