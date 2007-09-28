Томенко каже про два варіанти розвитку подій

Активність виборців визначить, якою буде Україна після 30 вересня.

Таке переконання висловив заступник лідера БЮТ Микола ТОМЕНКО, коментуючи завершення виборчої кампанії, повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА. „За кілька днів до голосування, очевидно, що Україна зберігає кілька альтернатив свого розвитку після 30 вересня”, - вважає він.

На його думку, в залежності від того, наскільки активними будуть виборці, можливі 2 варіанти розвитку подій. „Якщо персоніфікувати українське політичне майбутнє, то найбільш вірогідні на сьогодні такі конструкції української влади після цих виборів: або створення нової парламентської коаліції та уряду з БЮТу та НУНС, за якої прем’єр-міністром буде Юлія ТИМОШЕНКО, а головою ВР - представник „Нашої України – Народної Самооборони”, або збережеться коаліція Партії регіонів та КПУ, за якої прем’єром залишиться Віктор ЯНУКОВИЧ, а спікером, скоріше за все, стане лідер комуністів Петро СИМОНЕНКО”, - вважає М.ТОМЕНКО.

На його переконання, такі варіанти політичного майбутнього – це дві різні України. „Тому усвідомлення того, що Україна стоїть перед різновекторним розвитком, має допомогти (особливо тим виборцям, які остаточно не прийняли рішення стосовно участі у голосуванні) усвідомити, що краще, коли вони майбутнє України визначать самостійно, аніж воно буде визначено без них”, - вважає політик.