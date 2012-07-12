«Їх високості» Путін та Янукович усамітнилися на півгодини
18:24, 12 липня 2012Політика
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Віктор Янукович і Володимир Путін перед відкриттям 5-го засідання Міждержавної комісії провели зустріч у форматі «тет-а-тет», яка тривала приблизно півгодини.
Янукович нарешті дочекався Путіна
Бесіда президентів двох держав проходила у кабінеті Рузвельта Лівадійського палацу.
В.Янукович зустрів В.Путіна біля входу до палацу, тепло привітав його. Фотографи зробили кілька кадрів, і президенти пішли до кабінету для переговорів.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 18.00 розпочалося засідання комісії.
При цьому ведучий представив лідерів України та Росії як «їх високості».
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Засідання комісії за пропозицією В.Януковича розпочалося з хвилини мовчання за жертвами повені у Краснодарському краї РФ.
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