«Їх високості» Путін та Янукович усамітнилися на півгодини

Бесіда президентів двох держав проходила у кабінеті Рузвельта Лівадійського палацу.

В.Янукович зустрів В.Путіна біля входу до палацу, тепло привітав його. Фотографи зробили кілька кадрів, і президенти пішли до кабінету для переговорів.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 18.00 розпочалося засідання комісії.

При цьому ведучий представив лідерів України та Росії як «їх високості».

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Засідання комісії за пропозицією В.Януковича розпочалося з хвилини мовчання за жертвами повені у Краснодарському краї РФ.