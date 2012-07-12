Поки Янукович чекає на Путіна, той спілкується з Хірургом

Президент Росії Володимир Путін розпочав свій робочий візит в Україну з відвідин табору байк-клубу "Нічні вовки".

Як передає РІА «Новости», дорогою із Севастополя в Ялту глава держави зробив незаплановану зупинку, щоб привітати байкерів і їх лідера Хірурга, а потім вирушив на переговори з Президентом України Віктором Януковичем.

В.Путін раніше вже бував на цій базі "Нічних вовків" під Севастополем, де регулярно проводяться зльоти мотоциклістів і байк-шоу. Крім того, В.Путін відвідував такі заходи на інших майданчиках, зокрема в Новоросійську.

На під'їзді до табору В.Путіна зустрів Хірург, вони тепло обмінялися вітаннями. Лідер "Нічних вовків" запросив Президента РФ на чергове байк-шоу, яке відбудеться тут 20-21 липня.

"Якщо ви самі не зможете, може запишете відеозвернення до хлопців, вони дуже просили", - сказав байкер.

"Обов'язково зробимо", - відповів В. Путін.