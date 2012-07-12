Путін: Росія в МС нікого не тягне, але потім буде складно

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Ялті після засідання Міждержавної комісії.

В.Путін заявив, що внесення змін до документів, які регулюють діяльність Митного союзу, в майбутньому може бути складним.

«Остаточний вибір, безумовно, за нею (Україною - УНІАН)», - сказав В.Путін, відповідаючи на запитання про перспективи вступу України до цієї організації.

«Росія ніколи нікого не тягне. Це контрпродуктивно. Кожна країна повинна оцінити свої плюси і мінуси (від вступу у той чи інший союз - УНІАН)», - підкреслив Президент РФ.

При цьому він зазначив, що потім «буде складно, якщо взагалі можливо, вносити в існуючі документи якісь зміни у зв’язку із вступом в організацію нових членів».

У свою чергу Президент України Віктор Янукович висловив подяку за те, що Україна запрошують в ті чи інші союзи. «Дякую за те, що нас кличуть. Яким буде майбутнє, подивимося найближчим часом», - сказав В.Янукович.