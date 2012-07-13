Мер Єнакієвого не в комі, але стан його стабільно важкий

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров'я ОДА Олену Петряєву.

В облдержадміністрації спростували інформацію, поширену низкою ЗМІ про те, що С.Рухадзе в комі.

Мер Єнакієвого в даний час проходить лікування в нейрохірургічному відділенні Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (колишня назва – лікарня ім. Калініна). За словами медиків лікарні, у С.Рухадзе тяжка форма інсульту.

У Єнакієвській міській раді кореспонденту УНІАН заявили, що «Сергій Жоржевич зараз у відпустці. Все решта - не коментуємо» і спішно поклали слухавку.