Мер Єнакієвого не в комі, але стан його стабільно важкий
13:32, 13 липня 2012Політика
1053 0
Єнакіївський міський голова Сергій Рухадзе в даний час перебуває в лікарні і стан його здоров'я «стабільний тяжкий з позитивною динамікою».
Стан Сергія Рухадзе стабільно важкий
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров'я ОДА Олену Петряєву.
В облдержадміністрації спростували інформацію, поширену низкою ЗМІ про те, що С.Рухадзе в комі.
Мер Єнакієвого в даний час проходить лікування в нейрохірургічному відділенні Донецького обласного клінічного територіального медичного об'єднання (колишня назва – лікарня ім. Калініна). За словами медиків лікарні, у С.Рухадзе тяжка форма інсульту.
У Єнакієвській міській раді кореспонденту УНІАН заявили, що «Сергій Жоржевич зараз у відпустці. Все решта - не коментуємо» і спішно поклали слухавку.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter