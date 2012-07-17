У "Батьківщині" переконані, що зеленка додасть сил захисникові Тимошенко

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

«Це вже переходить усі межі. Спочатку влада кидає на прихильників Юлії Тимошенко в Харкові бандитів, тепер підсилає неадекватних людей, готових на все, щоб вислужитися перед Партією регіонів. Цього разу від отримання серйозної травми зору нашого колегу врятували лише окуляри. Що буде далі після зеленки - кислота, замах на вбивство, вибухівка?» - обурилися в Об’єднаній опозиції.

Водночас, зазначили соратники С.Власенка, така реакція влади є найкращим показником високого класу юриспруденції, який демонструє захисник Ю.Тимошенко.

«Влада не здатна протистояти адвокатам політичних в’язнів в судах, за допомогою юридичних аргументів. Режим розуміє, що слідом за першим рішенням Європейського суду з прав людини по справі Юрія Луценка підуть інші програшні для влади рішення по справам Юлії Тимошенко та інших опозиціонерів. Тому від безсилля на юридичному фронті в хід йдуть звичні для цієї категорії людей бандитські методи: агресія, залякування, хуліганство», - зазначили в опозиції.

В «Батьківщині» висловлюють переконання, що інцидент, хоч би як того хотіла влада, не зламає С.Власенка, а навпаки надасть йому додаткових сил та натхнення довести справу із захисту політичних в’язнів в Україні до переможного кінця.

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Як повідомляв УНІАН, 16 липня біля лікарні «Укрзалізниці» в Харкові невідома облила зеленкою С.Власенка.

У нього повністю було облито зеленкою обличчя і футболка.

С.Власенко заявив, що звернеться до міліції з офіційною заявою з приводу нападу.

«Я оформлю заяву відповідно до вимог чинного законодавства. Я бачив, хто це зробив. Це жінка років 22-25, невисокого зросту, темне волосся, молода», - сказав він.

Раніше, 13 липня, поблизу цієї ж лікарні невідомий кинув у бік автомобіля С.Власенка півлітрову пляшку з-під соку, наповнену зеленою рідиною, схожою на зеленку.

Тоді пляшка не долетіла до автомобіля та С.Власенка, який стояв неподалік. Бризки від розлитої зеленки потрапили тільки на одного з журналістів, який у цей час перебував неподалік.