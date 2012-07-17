Сьогодні допитуватимуть Луценка
08:36, 17 липня 2012Політика
578 0
Печерський райсуд Києва сьогодні допитуватиме Луценка у справі про організацію незаконного стеження.
Юрія Луценка привезуть на допит
Сьогодні о 9.15 у Печерському районному суді м. Києва відбудеться чергове засідання з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, а також підсудних Володимира Тарасенка й Олега Павлєнова в незаконній організації стеження в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.
Як повідомляє прес-служба партії «Народна самооборона», суддя Анна Медушевська, всупереч клопотанню захисту, призначила допит Ю.Луценка саме на цей день.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter