Сьогодні допитуватимуть Луценка

Сьогодні о 9.15 у Печерському районному суді м. Києва відбудеться чергове засідання з розгляду кримінальної справи за обвинуваченням колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, а також підсудних Володимира Тарасенка й Олега Павлєнова в незаконній організації стеження в рамках розслідування кримінальної справи про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка.

Як повідомляє прес-служба партії «Народна самооборона», суддя Анна Медушевська, всупереч клопотанню захисту, призначила допит Ю.Луценка саме на цей день.