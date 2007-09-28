Ющенко розказав, що може бути предметом єдності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує розробити план дій для країни, направлений на консолідацію нації.

Про це сказав у прямому ефірі телеканалу ICTV у спеціальному загальнонаціональному проекті «Свобода слова».

На думку Президента, невід’ємною вимогою створення національної єдності має бути національна свідомість, національна гідність, розуміння і реалізація суспільних свобод - і це одна з головних цілей еліти. В.ЮЩЕНКО наголосив на великій ролі національної еліти у зміцнені національної єдності країни. „Предметом єдності може бути мета, яка об’єднає політиків, партії, нації”, - сказав Президент, додавши, що це може бути національний план дій – меморандум.

При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що розкол, можливо, існує в Україні, але не між людьми, „а дуже часто це розкол нагорі - між певними політиками, або між певними політичними силами”.

Це є свідченням того, вважає Президент, що “значна частина політичних сил знаходиться ще в коротких штанцях – вони дуже часто представляють не українські сили, а малоросів, вибачте, я не люблю цього слова, хохлів, але це ті сили, які не встали на власні ноги – озираються по боках”.

„Владі потрібно жити не від опалювального сезону, чи там від Ожидова до Алчевська чи навпаки. Влада, і особливо національна еліта, незалежно від того, чи говоримо про політичну еліту ,чи ділову еліту, чи культурну – повинна нести світоглядницькі ідеї, які консолідують націю”, –наголосив Президент. За його словами, влада і еліта відповідають за „той цемент, який з’єднує українське суспільство”.

В.ЮЩЕНКО також пообіцяв у ході програми, що обов’язково виступить російською мовою в східних регіонах країни.