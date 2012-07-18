Ківалов заявляє, що на мовній темі спекулює опозиція

Про це йдеться в коментарі С.Ківалова, переданому агентству УНІАН.

Зокрема, щодо акції протесту проти цього закону, яка проходить під Українським домом у Києві, С.Ківалов сказав: «Для чого захищати те, чому ніхто й не думав загрожувати? Адже українська мова була і залишається єдиною в Україні державною мовою. І інші варіанти Законом «Про основи державної мовної політики» не розглядалися. Але звідки про це знати мітингуючим, адже тексту закону вони в очі не бачили. Опозиція відстоює не мову, а можливість спекулювати на мовній темі на кожних виборах».

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла Закон «Про основих державної мовної політики», ініційований народними депутатами від Партії регіонів С.Ківаловим і Вадимом Колесніченком. Він був прийнятий 248 голосами.

Законом передбачено, що російська мова стане регіональною в 13 адміністративно-територіальних одиницях України з 27-ми.

У той же час опозиція заявила, що закон прийнятий з порушеннями, ряд депутатів відкликали свої голоси.

Прийняття закону спричинило громадянські акції протесту, зокрема, через мітинг противників закону і зіткнення з міліцією 4 липня була перенесена прес-конференція Президента Віктора Януковича в Українському домі в Києві.

Після цього лідери опозиції заявили, що голова ВР Володимир Литвин на зустрічі з ними пообіцяв, що не підпише мовний закон.

У той же час, прес-секретар спікера Вікторія Шведова зазначила, що В.Литвин нікого не уповноважував робити заяви про те, що він не підпише мовний закон. Вона підкреслила, що підписання В.Литвиним закону можливо лише за умови чіткого дотримання норм закону про Регламент, який містить чітку процедуру розгляду законопроектів та їх підготовки на підпис керівнику парламенту.

5 липня лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов заявив, що фракція звернеться до суду у разі, якщо В.Литвин не підпише мовний закон.

У свою чергу, опозиціонери заявили, що судитимуться з В.Литвиним у разі підписання ним мовного закону.