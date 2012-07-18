Могильову кажуть, що він може договоритись до вигнання, як Мєшков

Про це заявив голова Кримської організації УНП Олег Фомушкін, повідомляє Тиждень.

«Головна мета кримських сепаратистів: від урядових чиновників та депутатів республіканського парламенту до регулярно мітингуючих проросійських неофашистів – надати кримській владі повний суверенітет, в тому числі приймати закони, що суперечать центральним законам та Конституції України», – прокоментував Фомушкін заяву Могильова, який вимагає при підготовці змін до Конституції України розширити повноваження Криму та посилити автономний статус республіки.

За словами Фомушкіна, «зараз йде боротьба за скасування так званої «поправки Зайця» (народного депутата від УНП Івана ЗАЙЦЯ) до кримської Конституції, що жодний нормативно-правовий акт АРК не може суперечити Конституції та законодавству України».

«Сьогодні це обмеження є основною перепоною на шляху до остаточного розкрадання кримської землі, природних ресурсів та багатств півострова», – впевнений політик.

На його переконання, «Анатолій Могильов повинен пам’ятати долю екс-лідера кримських сепаратистів Юрія Мєшкова, від якого дуже швидко відвернулися його соратники, коли опинилися перед вибором: втратити власні політичні посади, а відповідно й статки, чи стати на захист тоді ще кримського президента».

Як повідомлялось, Окружний адміністративний суд Криму підтримав подання СБУ про видворення екс-президента Криму Юрія Мєшкова з території України з обмеженням терміну в’їзду строком на п’ять років.

У МЗС депортацію Мєшкова тоді назвали важливим сигналом для всіх, "кому територія України здається надто великою".