Подарунки першокласникам не вважаються підкупом виборців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції донецький міський голова Олександр Лук’янченко.

«Подарунки першокласникам практично готові. Цього року зацікавленість у частковому їх фінансуванні виявили чинні народні депутати Юхим Звягільський, Тетяна Бахтєєва, Валентин Ландік», - сказав мер.

Як пояснили в Донецькій обласній організації ВОО «Комітет виборців України», раніше Донецька міська організація Партії регіонів рекомендувала найвищим партійним органам висунути на майбутніх парламентських виборах вказаних осіб у мажоритарних округах Донецька: Ю.Звягільського (виборчий округ №45, центр - Київський район міста Донецька), Т.Бахтєєву (округ №42, центр - Ворошиловський район Донецька), В.Ландіка (округ №43, центр - Ленінський район міста Донецька).

Коментуючи сьогоднішні слова мера з приводу подарунків першокласникам, координатор громадського спостереження за виборами народних депутатів України у Донецькій області від ДОО КВУ у рамках загальнонаціональної кампанії Громадянської мережі «Опора» Олександр Клюжев заявив, що «у громадських спостерігачів виникають серйозні питання до морально-етичної складової цієї ініціативи».

При цьому він додав: «Юридично тут порушень немає, оскільки непрямий підкуп виборців може торкатися лише тих, хто має право голосу. Є великий ризик того, що свято Першого дзвінка перетвориться на політичну подію, коли через власних дітей виборці будуть втягнуті в агітаційні заходи окремих кандидатів».