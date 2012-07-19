Яценюк: сформовано класичну поліцейську державу

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Ради Об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк під час круглого столу в Києві з обговорення передвиборчої програми Об’єднаної опозиції в частині реформування правоохоронної та судової систем.

За його словами, шляхом внесення змін до КПК «органи прокуратури треба позбавити функцій загального нагляду, досудового слідства, скасувати кримінальну відповідальність слідчих за невиконання вказівки прокурора».

Даючи оцінку ситуації, яка склалася за останні два роки в українській правоохоронній системі, А.Яценюк зазначив, що правоохоронні органи в Україні своєю кількістю вдвічі перевищують кількість правоохоронців у Польщі, інших країнах Євросоюзу, і навіть кількість є більшою, ніж за часів СРСР.

«Тобто, можемо констатувати, що в Україні сформовано класичну поліцейську державу… Правоохоронна система стала захищати владу, тобто, тих, хто її призначає», - зазначив А.Яценюк.

За його словами, таким чином, можна говорити про катастрофічну ситуацію, яка склалася у правоохоронних органах, прокуратурі і суддівській системі.