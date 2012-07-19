Хорошковський вважає «випади» на його адресу з LB.ua провокацією

Заяву віце-прем'єр-міністра оприлюднила його прес-служба на сайті Українських новин.

"Свобода слова - одна з основних цінностей європейської країни. Тому я завжди буду виступати на підтримку вільних і незалежних медіа в Україні. Не втручаючись в дії Прокуратури, вважаю, що після того, як сторони конфлікту, а саме народний депутат Україна В.Ландік і Інтернет-сайт "Лівий берег" залагодили суперечку, підстав для порушення кримінальної справи немає ", - зазначає В. Хорошковський.

Віце-прем'єр також пропонує Генеральній Прокуратурі України перевірити законність та достатність підстав для порушення кримінальної справи проти Інтернет-сайту "Лівий берег", а Прокуратурі, у віданні якої знаходиться вказана кримінальна справа, не робити будь-яких процесуальних дій до завершення такої перевірки.

"Україна неодноразово підкреслювала, що проведе парламентські вибори відповідно до європейських норм і стандартів. Це завдання для всіх органів державної влади та посадових осіб. У цьому процесі ключова роль відводиться засобам масової інформації. Пропоную створити на виборах незалежний моніторинговий комітет, який би контролював повноправний доступ всіх учасників виборчого процесу до ЗМІ, а також об'єктивність висвітлення фактів і подій ", - резюмував політик.