Кличко каже, що влада за три тижні знищила всі іміджеві досягнення Євро

Лідер партії «УДАР» Віталій Кличко від імені цієї політичної сили висловив обурення з приводу порушея кримінальних справ проти представників незалежних ЗМІ – телеканалу ТВі та інтернет-видання LB.ua та заявив, що «наші юристи готові надати необхідну правову допомогу цим ЗМІ, а також іншим медіа, які сьогодні потерпають від свавілля влади».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «УДАР».

Порушені проти телеведучого Миколи Княжицького та інтернет-видання LB.ua кримінальні справи В.Кличко вважає «неприхованими спробами тиску на непідконтрольні владі медіа напередодні парламентських виборів». Він також вважає, що ці справи матимуть серйозні наслідки для іміджу України, адже свобода медіа і незалежні ЗМІ є ключовою цінністю демократії. «Відвертий силовий тиск на незалежні медіа є черговим серйозним ударом по міжнародній репутації України. На жаль, це удар не лише по репутації чинної влади, яка за 3 тижні після Євро примудрилася знищити всі іміджеві досягнення чемпіонату. Це – удар по репутації цілої країни, яка у питанні свободи слова відкотилася щонайменше на 10 років назад», – заявив лідер «УДАРу».

В.Кличко вважає, що влада вишукує нові можливості для тиску на медіа. «У ситуації з інтернет-виданням LB.ua ми вперше маємо такий прецедент, коли опубліковані в інтернеті фотографії використано у якості підстави для порушення кримінальної справи. Очевидно, що такі «креативні» підходи до розправи з медіа замовляються у високих кабінетах. Прикметно й те, що демонстративне переслідування відомого телеведучого і керівника критичного до влади медіа-ресурсу відбувається за два тижні до старту виборчої кампанії: аби інші незалежні ЗМІ закрили рота «самостійно». Силовики поспішають з податковими перевірками саме в редакції незалежних ЗМІ, адже після офіційного старту кампанії спроба закрити рота медіа ускладниться через мораторій на перевірку ЗМІ в передвиборчий період», – йдеться в заяві лідера «УДАРу».

Як зазначається в повідомленні, у партії констатують, що «ми є свідками цинічної і цілеспрямованої кампанії проти незалежних ЗМІ, по відношенню до яких влада демонструє силу й залякування. Якщо сьогодні вона дозволяє собі так поводитися із журналістами в столиці, можна лише уявити, що «готується» для регіональних медіа».

«Ми закликаємо припинити переслідування працівників медіа, закрити всі ці сфабриковані справи й дати журналістам можливість виконувати свої професійні обов’язки», – заявив В.Кличко. Він зауважив, що «УДАР» готовий надати необхідну юридичну підтримку не лише телеканалу ТВі та інтернет-виданню LB.ua, а й іншим журналістам, на яких сьогодні чиниться тиск влади і силових структур.

Як повідомлялося, 18 липня ц. р. прокуратура Києва повідомила про порушення кримінальної справи за результатами перевірки за заявою народного депутата від Партії регіонів Володимира Ландіка про порушення таємниці листування державного діяча. Йдеться про публікацію sms-листування депутата на ресурсі LB.ua у листопаді 2011 року. У статті розміщено фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який тоді перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.

5 липня В.Ландік звернувся до прокурора Печерського району Києва з проханням припинити кримінальне переслідування журналістів LB.ua.

Але прокуратура все одно порушила кримінальну справу. 18 липня прес-секретар прокурора Києва Мирослава Мушка повідомила, що В.Ландік наполягав на розгляді своєї заяви і прийнятті прокуратурою процесуального рішення за фактом порушення таємниці його листування.

Вона зазначила, що дійсно у ЗМІ зі слів редактора Інтернет-видання інформаційного порталу LB.ua була інформація про примирення сторін зазначеного конфлікту. «Однак після цього до прокуратури надійшла заява від народного депутата, в якій він просив прийняти процесуальне рішення за попередньою заявою від 21 червня 2012 року. А тому згідно з вимогами законодавства, прокуратурою Печерського району Києва проведено перевірку, за результатами якої порушено кримінальну справу за фактом порушення таємниці листування та недоторканості приватного життя», - сказала М.Мушка.

12 липня стало відомо про порушення кримінальної справи проти керівника телеканалу ТВі М.Княжицького. Податкові міліціонери звинувачують його у несплаті 3 млн грн до бюджету. М.Княжицький каже, що суди по цій справі він вже виграв, і що він всі податки сплатив. Податкова міліція почала перевірку документації телеканалу, хоча голова Державної податкової служби Олександр Клименко ще у квітні підписав наказ про мораторій на перевірки ЗМІ перед виборами.