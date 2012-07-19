Янукович доручив перевірити законність «наїздів» на LB.ua та ТВі

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.Янукович висловив занепокоєння останніми подіями довкола вітчизняних засобів масової інформації, в тому числі щодо порушень кримінальних справ стосовно інтернет-видання LB.ua та телеканалу ТВі.

«Для демократичної держави критично важливо захистити свободу слова та не допустити тиску на ЗМІ», - заявив В.Янукович.

Глава держави зазначив, що перевірки ЗМІ у передвиборчий період негативно впливають на політичну ситуацію у країні.

«Плюралізм думок у пресі - це гарантія демократичного волевиявлення на майбутніх виборах. Влада має зробити усе для того, щоб захистити ЗМІ та права виборців», - сказав В.Янукович.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня прокуратура Києва повідомила про порушення кримінальної справи за результатами перевірки за заявою народного депутата Володимира Ландіка про порушення таємниці листування державного діяча. Йдеться про публікацію sms-листування депутата на ресурсі LB.ua у листопаді 2011 року. У статті розміщено фото, на яких В.Ландік у сесійному залі парламенту веде СМС-листування щодо долі свого сина, який тоді перебував під судом за звинуваченням у побитті дівчини.

5 липня В.Ландік звернувся до прокурора Печерського району Києва з проханням припинити кримінальне переслідування журналістів LB.ua. Але прокуратура все одно порушила кримінальну справу.

12 липня стало відомо про порушення кримінальної справи проти керівника телеканалу ТВі Миколи Княжицького. Податкові міліціонери звинувачують його у несплаті 3 млн грн до бюджету. М.Княжицький каже, що суди по цій справі він вже виграв, і що він всі податки сплатив. Податкова міліція почала перевірку документації телеканалу, хоча голова Державної податкової служби Олександр Клименко ще у квітні підписав наказ про мораторій на перевірки ЗМІ перед виборами.

Незалежна медіа-профспілка України і Національна спілка журналістів України оголосили заяву, у якій вимагають від Президента України Віктора Януковича як гаранта Конституції вжити всіх заходів, щоб тиск на незалежні ЗМІ в Україні припинився.

НМПУ та НСЖУ вважають, що В.Янукович як голова держави має стати на захист LB.ua і ТВі. Інакше він особисто буде нести всю відповідальність за знищення незалежних ЗМІ в Україні, підкреслюється в заяві.