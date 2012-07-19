Яворівський каже, що Табачника підвела його «хвороблива уява»
Яворівський називає «провокаційною брехнею» заяву Табачника про те, що нібито він ініціював скасування пільг для видавництва українських книг.
Народний депутат від фракції «БЮТ»-«Батьківщина», голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Володимир Яворівський називає ще однією «провокаційною брехнею» заяву міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника про те, що скасування пільг для видавництва українських книг ініціював В.Яворівський.
Про це повідомляє сайт В.Яворівського.
«Почувши цю фразу, я подумав, що це, мабуть, найбездарніша провокація, яку міг придумати лжеміністр Табачник. Я не знаю, чи знайдеться в Україні хоч одна людина, окрім Дмитра Табачника, яка повірить в те, що Володимир Яворівський, який 20 років у політиці, завжди захищав українську мову та культуру, міг ініціювати скасування пільг для української книги», – заявив В.Яворівський.
Жодної причетності В.Яворівського до абсолютно абсурдної, антиукраїнської ідеї позбавити українську книгу пільг немає і не буде за будь-яких обставин.
«Д.Табачник давно себе показав як колосальний провокатор та брехун, а в даному випадку підтвердив цю «професію». Ніколи нічого подібного я не робив, навпаки, сприяв, сприяю і буду сприяти для того, щоб українська книга мала конкуренцію з російською. Пан Табачник у своїй хворобливій уяві вже наговорив таких дурниць, у які навряд чи хтось може повірити», – заявив депутат.
Як повідомляв УНІАН, 18 липня Д.Табачник заявив, що скасування пільг для видавництва українських книг ініціював колишній голова Національної спілки письменників України В.Яворівський.
«Я вперше в історії людства бачу людину, яка називає себе письменником та пише, щоб анулювати пільги на друкування книги. Немає значення, якою мовою», - сказав Д.Табачник.
Він вважає, що це є абсолютно не вірним рішенням, і нагадав, що пільги для українських книг були введені ще в 2003 році урядом Віктора Януковича. «За перші 2 роки реалізації цього законопроекту чисельність тиражів та кількість назв дуже суттєво зросла на десятки мільйонів. Тому, на мою думку, пільги для національного книговидавництва треба пролонгувати та зберігати», - сказав Д.Табачник.
За його словами, поки що ніякі центральні органи виконавчої влади подібні пропозиції не готували, не розробляли і не вносили.
Водночас, за інформацією деяких ЗМІ, Державна податкова служба та Міністерство фінансів ініціюють зміни у податкове законодавство, згідно з якими будуть скасовані пільги для української книги.