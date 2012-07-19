Яворівський каже, що Табачника підвела його «хвороблива уява»

Народний депутат від фракції «БЮТ»-«Батьківщина», голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Володимир Яворівський називає ще однією «провокаційною брехнею» заяву міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника про те, що скасування пільг для видавництва українських книг ініціював В.Яворівський.

Про це повідомляє сайт В.Яворівського.

«Почувши цю фразу, я подумав, що це, мабуть, найбездарніша провокація, яку міг придумати лжеміністр Табачник. Я не знаю, чи знайдеться в Україні хоч одна людина, окрім Дмитра Табачника, яка повірить в те, що Володимир Яворівський, який 20 років у політиці, завжди захищав українську мову та культуру, міг ініціювати скасування пільг для української книги», – заявив В.Яворівський.

Жодної причетності В.Яворівського до абсолютно абсурдної, антиукраїнської ідеї позбавити українську книгу пільг немає і не буде за будь-яких обставин.

«Д.Табачник давно себе показав як колосальний провокатор та брехун, а в даному випадку підтвердив цю «професію». Ніколи нічого подібного я не робив, навпаки, сприяв, сприяю і буду сприяти для того, щоб українська книга мала конкуренцію з російською. Пан Табачник у своїй хворобливій уяві вже наговорив таких дурниць, у які навряд чи хтось може повірити», – заявив депутат.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня Д.Табачник заявив, що скасування пільг для видавництва українських книг ініціював колишній голова Національної спілки письменників України В.Яворівський.

«Я вперше в історії людства бачу людину, яка називає себе письменником та пише, щоб анулювати пільги на друкування книги. Немає значення, якою мовою», - сказав Д.Табачник.

Він вважає, що це є абсолютно не вірним рішенням, і нагадав, що пільги для українських книг були введені ще в 2003 році урядом Віктора Януковича. «За перші 2 роки реалізації цього законопроекту чисельність тиражів та кількість назв дуже суттєво зросла на десятки мільйонів. Тому, на мою думку, пільги для національного книговидавництва треба пролонгувати та зберігати», - сказав Д.Табачник.

За його словами, поки що ніякі центральні органи виконавчої влади подібні пропозиції не готували, не розробляли і не вносили.

Водночас, за інформацією деяких ЗМІ, Державна податкова служба та Міністерство фінансів ініціюють зміни у податкове законодавство, згідно з якими будуть скасовані пільги для української книги.