Герега направила клопотання до ВР про позачергові вибори мера Києва

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради.

«19 липня 2012 року відповідно до частини 3 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега звернулася з клопотанням до Верховної Ради України щодо призначення позачергових виборів Київського міського голови», - йдеться в повідомленні.

Г.Герега зазначила, що, звернувшись з клопотанням до парламенту, виконала вимогу закону та нагадала, що дату позачергових виборів призначає Верховна Рада України.

Як повідомлялося, питання про складання Леонідом Черновецьким повноважень міського голови було розглянуто на сесії Київської міської ради 12 липня.

Київрада взяла до відома факт дострокового припинення повноважень Київського міського голови Л.Черновецького у зв’язку з його особистою заявою про складання ним повноважень мера.

Частиною 2 статті 42 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено, що у разі звільнення з посади міського голови у зв`язку з достроковим припиненням його повноважень, повноваження міського голови здійснює секретар міської ради.