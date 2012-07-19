Міліція склала протоколи на 11 захисників української мови
16:21, 19 липня 2012Політика
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Працівники міліції склали адміністративні протоколи відносно 11 учасників акції біля «Українського дому» за порушення правил проведення масових заходів.
|Міліцуія обіцяє ще повістки до суду
Зокрема, за даними главку, після початку акції представникам КУПР роз’яснили, що на відміну від інших учасників заходу проти мовного закону, вони не мають офіційного дозволу проводити свою акцію.
Втім, підкоритися законній вимозі правоохоронців розійтися ці активісти відмовилися, в результаті чого на правопорушників складено адмінпротоколи і двом з них вручено повістки з’явитися до Шевченківського суду сьогодні.
Як зазначили в міліції, скоріш за все, і всі інші учасники несанкціонованого заходу також сьогодні отримають повістки до суду.
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