Міліція склала протоколи на 11 захисників української мови

Про це повідомили УНІАН у Головному управлінні МВС України в Києві.

Зокрема, за даними главку, після початку акції представникам КУПР роз’яснили, що на відміну від інших учасників заходу проти мовного закону, вони не мають офіційного дозволу проводити свою акцію.

Втім, підкоритися законній вимозі правоохоронців розійтися ці активісти відмовилися, в результаті чого на правопорушників складено адмінпротоколи і двом з них вручено повістки з’явитися до Шевченківського суду сьогодні.

Як зазначили в міліції, скоріш за все, і всі інші учасники несанкціонованого заходу також сьогодні отримають повістки до суду.