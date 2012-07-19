Опозиція вимагає від Пшонки пояснень щодо обшуку у керівника Донецького штабу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Фронт змін».

Зокрема, як зазначається в прес-службі, після оголошення в Донецькій області акції «Україна проти Януковича» почався тиск на родичів керівника Донецького штабу Об’єднаної опозиції «Батьківщина» О.Ярошенка.

За даними партії, сьогодні об 11-й ранку розпочався обшук на Маріупольському підприємстві «ТОВ Яруд Нерухомість», яке належить родині О.Ярошенка. Його проводили 18 співробітників податкової міліції міста Маріуполь на чолі з підполковником Віталієм Коротким.

У «Фронті змін» заявили, що правоохоронці відмовилися надати документи, які підтверджують правомірність обшуку. «Однак працівникам підприємства вдалося помітити, що документи на обшук виписані на «Торговий Дім Яруд», в той час як підприємство уже три роки носить іншу назву - «ТОВ Яруд Нерухомість», - зазначається в повідомленні.

Працівники податкової міліції вилучили 3 жорсткі диски з документацією підприємства і всі бухгалтерські звіти за останні 3 роки. Наразі обшук в офісі завершено. Працівники податкової міліції перемістилися до оселі головного бухгалтера «ТОВ Яруд Нерухомість».

Народний депутат України Геннадій Москаль звернувся до генерального прокурора та Державної податкової адміністрації України з вимогою перевірити правомірність таких дій співробітників податкової міліції.

Як повідомляв УНІАН, прес-служба ДПС у Донецькій області сьогодні поширила інформацію про те, що співробітниками податкової міліції у Донецькій області виявлена група, члени якої ухилялися від сплати податків в особливо великих розмірах, створенням мережі фіктивних фірм для легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

В рамках слідства співробітники податкової міліції провели 8 обшуків за юридичними і фактичними адресами підприємств-клієнтів злочинної групи, а також за місцем проживання посадовців і тісно пов`язаних з ними громадян. Проведені 22 виїмки за розрахунковими рахунками підприємств, що входили до злочинної схеми, на них накладений арешт.