Суд покарав активістів з-під Українського дому усно

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Києві.

Трьом громадянам суддя винесла усне попередження. Відносно ще одного громадянина провадження було припинено за відсутності складу порушення.

При цьому у міліції стверджують, що цей порушник ввів в оману суддю, заявивши, що не був присутнім на місці проведення акції. За даними ВЗГ, один з телеканалів демонстрував у випусках новин його інтерв’ю з місця заходу.

Розгляд ще однієї адміністративної справи було перенесено у зв’язку з тим, що особа забажала присутності у суді адвоката. «Хоча пізніше один із зацікавлених активістів заявив кільком Інтернет-агенціям, що цій особі у приміщенні суду стало зле, та що в неї не було при собі документів», - зазначили в міліції, наполягаючи, що ці заяви активіста не відповідають дійсності.

Розгляд інших шістьох протоколів відбудеться пізніше, додали в ГУ МВС.

Як повідомляв УНІАН, міліція склала адміністративні протоколи на 11 осіб за порушення правил проведення масових заходів біля «Українського дому».

За даними ГУ МВС у Києві, правопорушники сьогодні замість тих, хто припинив учора голодування, розпочали свою таку саму акцію, не маючи на її проведення дозволу.

Довідка УНІАН, 3 липня Верховна Рада ухвалила Закон "Про засади державної мовної політики", що спричинило хвилю протестів по всій Україні.

Того ж дня біля «Українського дому» було оголошено безстрокове голодування проти мовного закону.

18 липня мітингувальники під «Українським домом» офіційно припинили голодування.

"Ми заявляємо про завершення нашої пасивної фази акції протесту", - зачитала офіційну заяву голодуючих учасниця Оксана Неживенко.

Зараз мітингувальники перейдуть у так звану "активну фазу". "Ми створимо відповідну раду і буде робота в регіонах, співпраця з громадськими організаціями", - сказала вона.