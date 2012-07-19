Макаренку, що розмитнив газ РосУкрЕнерго, дали 4 роки умовно

Про це УНІАН повідомив його адвокат Олексій Дірочка.

«Сьогодні Печерський суд засудив Макаренка до 4 років позбавлення волі умовно», - сказав він, не уточнивши, водночас, який саме випробувальний термін призначено А.Макаренку та чи буде сторона захисту подавати апеляцію.

Як повідомлялося, А.Макаренко, а також заступник голови НАК "Нафтогаз Україна" Ігор Діденко та екс-начальник відділу Київської регіональної митниці Тарас Шепітько звинувачувалися у неправомірному митному оформленні природного газу в рамках розслідування кримінальної справи про заподіяння шкоди Україні за результатами розгляду позову «РосУкрЕнерго» до «Нафтогазу» у Стокгольмському арбітражі.

8 червня 2010 року Арбітражний інститут Торговельної палати Стокгольма зобов’язав «Нафтогаз» повернути «РосУкрЕнерго» 11 млрд кубометрів газу і надати додатковий обсяг газу 1,1 млрд куб. м як неустойку за порушення умов контракту.

З червня 2010 року по липень 2011 року А.Макаренко утримувався під вартою.

2 вересня суд Печерського райсуду Києва засудив І.Діденка до 3 років позбавлення волі умовно.