Власенко каже, що влада готується притягнути Тимошенко на суд

"Влада розповсюджує брехливі заяви про те, що Юлія Тимошенко нібито качає прес, піднімає штангу і майже готова представляти Україну на Олімпійських іграх у Лондоні. Насправді це зроблено лише з однією метою, щоб підготувати українське суспільство і громадян до тих протиправних незаконних дій, які влада хоче вчинити стосовно Юлії Тимошенко для її силового, незаконного доставлення до зали судового засідання 23 липня", - сказав С.Власенко, повідомляється на сайті Ю.Тимошенко.

Захисник підкреслив, що протягом останніх двох тижнів Ю.Тимошенко не може займатися навіть лікувальною фізкультурою через погіршення стану її здоров'я. "Мушу зазначити, що навіть коли проводилися лікувальні заняття, у зв’язку з тим, що Юлія Тимошенко не може самостійно пересуватися, вони проводилися у положенні лежачі, на спеціальному медичному обладнанні", - наголосив він.

С.Власенко також вважає абсурдною інформацію щодо підготовки втечі Ю.Тимошенко. "Особливо "пікантно" це виглядає на тлі того, що Юлія Тимошенко не те що бігати, вона ходити не може. Тому неможливо організувати навіть похід, а не те, що втечу", - підкреслив захисник.

"Ми абсолютно розуміємо, що зараз, з кожним днем в очікуванні розгляду справи у Європейському суді, ми будемо отримувати все більше і більше нових абсурдних заяв щодо лідера опозиції, яка сьогодні перебуває заручником громадянина Віктора Януковича", - заявив С.Власенко.