Тюремники заявляють, що Тимошенко відмовилася їхати до суду

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України, 19 липня адміністрація Качанівської виправної колонії № 54 ознайомила Ю.Тимошенко з її викликом до суду для участі у засіданні у справі ЄЕСУ, що заплановане на 23 липня.

Про відмову Ю.Тимошенко брати участь у судовому слуханні було складено відповідний акт.

Як нагадали у пенітенціарній службі, це вже шостий раз поспіль Ю.Тимошенко відмовляється брати участь у судових засіданнях у справі ЄЕСУ та з розгляду її касаційної скарги.