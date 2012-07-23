Герман каже, що всі її племінники рівні перед законом

Про це вона сказала в коментарі газеті "Сегодня".

"У мене багато племінників, і всі вони рівні перед законом, і я в тому числі", - сказала Герман.

"Мені ніхто не дзвонив, нічого не розповідав", - додала вона.

За даними МВС, зачинщики бійки, серед яких є Олег Бокало, відправлені в ізолятор.

"Близько третьої години ранку до Сихівського райвідділу звернулися дві жінки і чоловік, які повідомили, що двоє невідомих нанесли їм тілесні ушкодження", - розповіли газеті в прес-службі Львівського УВС.

"На місце приїхала слідчо-оперативна група і стала спілкуватися з тими, на кого заявили. У відповідь міліція почула образи, вони почали плювати на форму і нанесли удари старшому слідчому. Порушено фактову кримінальну справу за статтею "Хуліганство", - сказали в міліції.