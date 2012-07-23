Слухання розпочали без Тимошенко
У Харкові розпочалося чергове засідання суду з розгляду справи Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ.
Київський районний суд Харкова сьогодні продовжив слухання справи екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».
Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання відкрилося у приміщенні Апеляційного суду Харківської області.
О 10.00 головуючий суддя Костянтин Садовський оголосив про продовження слухань.
Ю.Тимошенко до зали судових засідань не доставлена.
На судовому засіданні присутні захисники екс-прем’єр-міністра Сергій Власенко, Андрій Кожем’якін та Олександр Плахотнюк, проте Євгенія Тимошенко відсутня.
Крім цього, у залі судових засідань перебувають екс-президент Європарламенту Пет Кокс і група народних депутатів від «БЮТ-Батьківщини».
Як повідомляв УНІАН, 10 липня головуючий у засіданні суддя К.Садовський, зважаючи на відсутність у суді Ю.Тимошенко та її захисника Є.Тимошенко, оголосив перерву.