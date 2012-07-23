Судмедекспертиза: Хвороби Тимошенко нетяжкі і не загрожують її життю

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний висновок судово-медичної експертизи, проведеної за медичною документацією Ю.Тимошенко, зачитав головуючий суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський сьогодні на судовому засіданні у справі ЄЕСУ.

За його словами, судмедексперти встановили, що стан здоров’я Ю.Тимошенко стабільно задовільний. Стан здоров’я Ю.Тимошенко не перешкоджає їй приймати усну та письмову інформацію, процитував К.Садовський висновок експертів.

Крім того, суддя, цитуючи результати експертизи, наголосив, що судмедексперти не вбачають медичних протипоказань щодо участі Ю.Тимошенко у заходах поза межами медичного закладу.

Представники державного обвинувачення попросили суддю перенести слухання і дати можливість Ю.Тимошенко ознайомитись із матеріалами судмедекспертизи.