Суд переніс засідання у справі Тимошенко на 31 липня
10:25, 23 липня 2012Політика
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Київський районний суд Харкова оголосив перерву у слуханні кримінальної справи екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ на 31 липня.
|Суддя оголосив перерву. Фото ”МедіаПорт”
Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя Костянтин Садовський ухвалив таке рішення, зважаючи на відсутність підсудної у залі судових засідань.
Суддя також постановив внести до матеріалів кримінальної справи результати судово-медичної експертизи.
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