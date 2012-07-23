Суд переніс засідання у справі Тимошенко на 31 липня

10:25, 23 липня 2012
Політика
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Київський районний суд Харкова оголосив перерву у слуханні кримінальної справи екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко щодо діяльності ЄЕСУ на 31 липня.  

Фото ”МедіаПорт” Тимошенко

Як передає кореспондент УНІАН, головуючий суддя Костянтин Садовський ухвалив таке рішення, зважаючи на відсутність підсудної у залі судових засідань.

Суддя також постановив внести до матеріалів кримінальної справи результати судово-медичної експертизи.

 

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