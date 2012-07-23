Юра Єнакіївський стане почесним громадянином

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті рішення сесії міської ради Єнакієвого, розміщеному на офіційному сайті міськради. Сесія затвердить рішення в серпні 2012 року.

В проекті рішення зазначається, що високого звання Ю.Іванющенко буде удостоєний «за вагомий внесок у духовний і літературний розвиток міста Єнакієве, активну громадську діяльність».

У рішенні міськради також йдеться, що з клопотанням про присвоєння звання Ю.Іванющенку виступив відділ охорони здоров'я міської ради.