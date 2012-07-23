Юра Єнакіївський стане почесним громадянином
10:35, 23 липня 2012Політика
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Народного депутата України від Партії регіонів Юрія Іванющенка представлено до звання «Почесний громадянин міста Єнакієве».
Іванющенка представлено до звання
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті рішення сесії міської ради Єнакієвого, розміщеному на офіційному сайті міськради. Сесія затвердить рішення в серпні 2012 року.
В проекті рішення зазначається, що високого звання Ю.Іванющенко буде удостоєний «за вагомий внесок у духовний і літературний розвиток міста Єнакієве, активну громадську діяльність».
У рішенні міськради також йдеться, що з клопотанням про присвоєння звання Ю.Іванющенку виступив відділ охорони здоров'я міської ради.
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