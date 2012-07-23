Експерти: В Україні є чесні депутати - три

Такі результати були оприлюднені у понеділок на презентації моніторингу, проведеного рухом "Чесно", пише Українська правда.

Згідно з дослідженням, фільтри критеріїв доброчесності пройшли депутати Микола Томенко, Олександр Гудима (фракція БЮТ) і Володимир Лановий (фракція НУНС, став депутатом лише в червні 2012 року).

Також моніторинг виявив, що 17 депутатів за свою каденцію порушили тільки один з 6 критеріїв – щодо особистого голосування.

Серед них: Анатолій Гриценко (НУНС), Руслан Князевич (НУНС), Остап Семерак (БЮТ), Андрій Парубій (НУНС), Олена Мостіпан (БЮТ), Сергій Міщенко (БЮТ), Павло Жебрівський (НУНС), Роман Забзалюк (БЮТ), Сергій Гринивецький (Народна Партія), Сергій Гордієнко (КПУ).

Моніторинг депутатів здійснювався за шістьома критеріями:

- відсутність фактів порушення прав і свобод людини;

- незмінність політичної позиції відповідно до волевиявлення виборців;

- непричетність до корупційних дій;

- прозорість задекларованих доходів і майна, їх відповідність способу життя;

- особисте голосування в парламенті;

- участь у засіданнях парламенту і у роботі комітетів – не менше 75%.