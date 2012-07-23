Сьогодні частині українців стане легше отримати візу в ЄС

Очікується, що документ в Брюсселі підпишуть європейський комісар з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефан Фюле і міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, пише Сегодня.

Ця угода вносить доповнення у вже існуючу Угоду про спрощення візового режиму, якими розширюється перелік осіб, які підпадають під категорію, які можуть претендувати на отримання європейських віз за спрощеною процедурою.

Як повідомляв УНІАН, підписання цього документа було предметом жорсткої дискусії в самому ЄС. Так, після того, як 5 липня Європейська комісія рекомендувала Раді Євросоюзу підписати документ, деякі політики закликали Брюссель цього не робити через ситуацію, що склалась в Україні.

Але більшість в Європейському парламенті висловилися за підписання документа.