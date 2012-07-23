До Тимошенко пустили Кокса

Про це УНІАН повідомили у Відділі у зв’язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва Державної пенітенціарної служби України.

Ю.Тимошенко наполягала на присутності під час зустрічі її адвоката. У зв’язку з цим та з метою уникнення чергової провокації і скандалу прийнято рішення надати на це дозвіл, йдеться у повідомленні.

У ДПтС нагадали, що «Тимошенко Ю.В. має статус засудженої. Тому законодавство вимагає від неї дотримуватися визначених норм і правил - режиму тримання. Це також стосується і побачень із захисниками та іншими особами. Вимушені констатувати, що захисники Тимошенко Ю.В. не завжди дотримуються встановленого законом порядку і продовжують наполягати на зустрічах із Тимошенко Ю.В. без обмеження їх за періодичністю і часом».

Зустрічі П.Кокса відбуваються на підставі статті 24 Кримінально-виконавчого кодексу України та з урахуванням рекомендацій, викладених у резолюції Європейського парламенту стосовно України від 24 травня 2012 року, відповідно до якої П.Кокс є уповноваженою особою за спостереженням ситуації навколо справи Ю.Тимошенко, зауважили у пенітенціарній службі.