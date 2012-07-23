«Київський зоопарк – у приватні руки?» – ефір «Київського форуму»

24 липня 2012 року о 19.30 розпочнеться черговий випуск соціального ток-НЕшоу «Київський форум» з Реною Назаровою в ефірі Київської державної регіональної телерадіокомпанії (вул. Хрещатик, 26).

Тема ефіру: «Київський зоопарк – в приватні руки, або Як позначиться скандальне рішення Київради щодо приватизації частини звіринця на киянах?».

До участі у програмі запрошені:

Олексій Давиденко, секретар постійної комісії Київради з питань гуманітарної політики Київради, депутат фракції «УДАР Віталія Кличка»;

Олександр Бригинець, голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму;

представники КМДА;

представник Міністерства екології та природних ресурсів України;

Віталій Черняховський, перший заступник голови ГО «Київський форум»;

Сергій Григор’єв, голова профкому профспілки «Захист праці» Київського зоопарку;

Олексій Василюк, заступник голови Національного екологічного центру України;

В’ячеслав Кулинич, екс-директор Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця»;

Анна Бокал, захисниця тварин, активіст громадської організації «Спільна справа»;

Яна Ренк, засновник Всеукраїнської організації «За життя»;

Тетяна Павлюк, представник Всеукраїнської організації «За життя»;

Анастасія Рінгіс, оглядач ділового щотижневика «Інвест газета»;

Марина Сучкова, журналіст видання «Молодь України»;

експерти, чиновники, громадські діячі, обізнані в темі.

Акредитація для журналістів за тел.: (066)405-14-55 до 15.00 24 липня (Бойко Юлія).