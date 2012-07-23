Губернатор не вважає податкові перевірки тиском на опозицію

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Ні, не пов'язую», - заявив губернатор.

При цьому А.Шишацький додав: «Я не знаю в обличчя опозиціонерів і, за великим рахунком, нічого конкретного пред'явлено не було з приводу влади. А те, що десь проходить якась перевірка й співпадає з людиною, яка веде опозиційну роботу, це не означає, що треба говорити про тиск. Сьогодні сотні перевірок проводяться правоохоронними органами».

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Як повідомляв УНІАН, у Донецьку голова передвиборного штабу Об'єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Ярошенко назвав «політичним беззаконням» обшуки податківців у офісі компанії, одним із засновників якої є його дочка.

Він заявив, що обшуки в Маріуполі 19 липня він пов'язує зі своєю прес-конференцією 17 липня, коли закликав жителів Донецької області взяти участь в акції «Україна проти Януковича».

«Не пройшло й двох діб, як в офіс фірми, одним із засновників якої є моя дочка, прийшли з черговою перевіркою», - сказав О. Ярошенко.

І додав: «Я розцінюю цей факт (обшуку) як акт політичного тиску на мене як лідера опозиції через моїх родичів».