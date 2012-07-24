Шаповал каже, що через камери ЦВК може не встигнути підготуватися до виборів

«Я незадоволений тим, що ЦВК в цьому питанні був, по суті, поставлено перед фактом. З нами ніхто не радився, хоча я і не претендую на те, щоб давати технічно обгрунтовані консультації, але було б непогано, якби ЦВК заздалегідь поставили до відома. Сам по собі процес відеоспостереження не можна оцінити однозначно», - сказав Шаповал в інтерв'ю Комерсант-Україна.

Глава ЦВК також поскаржився, у зв'язку з мільярдними витратами на відеокамери та їх обслуговування, що для того, щоб отримати належне ЦВК фінансування, комісії довелося прикласти масу зусиль. «Хочу нагадати, що до прийняття відповідних змін до держбюджету, до чого доклав руку президент (хоча дивно, що доводиться включати такі важелі), парламентські вибори були профінансовані на 2/3. Ми тоді отримували приблизно 800 млн грн при необхідних 1,2 млрд.» А якщо додати сюди ще й питання про організацію відеоспостереження на виборах, то видно, з якими фінансовими труднощами зіткнулася ЦВК. «З урахуванням цієї додаткової обставини про стовідсоткову готовність до виборів я на даний момент сказати не можу», - заявив глава відомства.

До того ж, на думку Шаповала, процес відеоспостереження, яке не отримало позитивних відгуків у Росії, що його випробувала, не принесе значних покращений в організацію виборів.

«З одного боку, це ніби позитивний момент: візуальне спостереження, додаткові контрольні можливості публічного характеру. Хоча підрахунок голосів випадає за рамки відеоспостереження... Плюси теж є, а мінуси очевидні. До речі, дуже серйозний мінус - необхідність актуальних витрат в 1 млрд грн. Ми не настільки багаті, щоб легким рухом руки "відстібнути" мільярд на процедури, які серйозно не апробовані», резюмував глава ЦВК України.