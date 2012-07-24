У Польщі затримали дев'ятьох українців

Як повідомила УНІАН прес-служба польських прикордонників у вівторок, серед затриманих шестеро жінок віком від 18 до 41 років. Всі вони планували з польськими робочими візами поїхати до Італії.

"Під час перевірки документів виявилося, що одна з жінок, аби отримати робочу візу, використала фальшиву заявку на працевлаштування. Українка визнала свою провину та погодилися на призначене їй покарання у вигляді позбавлення волі на шість місяців з випробувальним терміном 2 роки", - відзначила прес-служба.

Прикордонники також затримали трьох чоловіків віком від 40 до 58 років, котрі намагалися в'їхати до Польщі з робочими візами, в тому числі, оформленими на підставі фальшивих заявок на працевлаштування.