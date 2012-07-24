У Польщі затримали дев'ятьох українців
Польська прикордонна служба затримала дев'ятьох громадян України, котрі перебували у Польщі на підставі неправомірно отриманих віз на працевлаштування, в тому числі, оформлених на базі фальшивих документів.
Як повідомила УНІАН прес-служба польських прикордонників у вівторок, серед затриманих шестеро жінок віком від 18 до 41 років. Всі вони планували з польськими робочими візами поїхати до Італії.
"Під час перевірки документів виявилося, що одна з жінок, аби отримати робочу візу, використала фальшиву заявку на працевлаштування. Українка визнала свою провину та погодилися на призначене їй покарання у вигляді позбавлення волі на шість місяців з випробувальним терміном 2 роки", - відзначила прес-служба.
Прикордонники також затримали трьох чоловіків віком від 40 до 58 років, котрі намагалися в'їхати до Польщі з робочими візами, в тому числі, оформленими на підставі фальшивих заявок на працевлаштування.