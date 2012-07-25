Турчинов: Стан здоров’я Тимошенко погіршився

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у Харкові після зустрічі з Ю.Тимошенко заявив перший заступник голови ВО «Батьківщина» Олександр Турчинов.

«Я бачив її місяць тому. На жаль, погіршився стан здоров’я. Я хочу сказати свої враження: стан здоров’я не покращився, а погіршився, і це достатньо можна було побачити», - сказав О.Турчинов.

Він зазначив, що лікарі харківської лікарні не говорять, з чим пов’язане погіршення стану здоров’я Ю.Тимошенко.

«Лікарі не роблять свої висновки, у зв’язку з чим це пов’язано: або з тим, що вони передозували ліки, або інші причини», - зазначив О.Турчинов.

Він повідомив, що лікування хребта Ю.Тимошенко продовжилося. Водночас О.Турчинов висловив сподівання на швидкий приїзд фахівців берлінської клініки «Шаріте», які продовжать лікування екс-прем’єра.