Депутат: спитаймо, кому вигідні фальшиві листівки

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в регіональному осередку об’єднаної опозиції.

У листівках від імені В.Кальченка міститься заклик не голосувати за єдиного кандидата від об’єднаної опозиції по 99-му виборчому округу, голову Кіровоградської обласної організації «Фронту Змін» Андрія Табалова.

«Хочу відповідально заявити, що у вказаних листівках розповсюджена недостовірна інформація, оскільки А.Табалов є єдиним претендентом у кандидати в народні депутати України від об’єднаної опозиції в мажоритарному виборчому окрузі №99. Його кандидатура схвалена Центральним виборчим штабом», - цитує прес-служба ВО «Батьківщина» спростування В.Кальченка.

За його словами, він офіційно підтверджує, що не має наміру балотуватися від Кіровограда під час виборів 28 жовтня 2012 року.

«Давайте разом спробуємо знайти відповідь на запитання: кому вигідно випускати такі листівки? Відповідь очевидна – вигідно це робити Партії регіонів, рейтинг якої постійно зменшується…», - заявив народний депутат.

Крім того, В.Кальченко повідомив, що подав депутатський запит в СБУ, міліцію та прокуратуру з вимогою надати інформацію про типографію, де друкувались листівки, та їх замовника.