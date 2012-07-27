Власенко: на Януковича не подіє нічого, крім фінансових санкцій

Про це він заявив в інтерв’ю ТСН.

Доки Європейський Союз не запровадить жорстких фінансових санкцій проти найближчого оточення Януковича і його сім'ї, «він нічого не буде сприймати».

"Громадянину Януковичу глибоко наплювати, як на сподівання тих українців, які хочуть бачити Україну в сім'ї європейських держав, так йому глибоко наплювати на сподівання тих українців, які б хотіли бачити Україну в союзі з Росією. Він не хоче ні туди, ні туди. Пану Януковичу глибоко наплювати, що відбувається з іміджем України", - сказав С.Власенко, додавши: "До тих пір поки Європейський Союз не введе жорсткі фінансові санкції проти найближчого оточення Януковича і його сім'ї, він нічого не буде сприймати".