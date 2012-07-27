Європейський суд може сам приїхати до Тимошенко

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі щодо перспектив справи Ю.Тимошенко в Європейському суді.

У коментарі правозахисника наголошується: «Я не зважуся передбачати, чи вирішить Суд призначити місію в Україну, чи вирішить скористатися іншими можливостями дослідження фактів, приміром, шляхом допиту Юлії Тимошенко та інших причетних осіб у Страсбурзі». «І ту, і другу можливість Суд має, оскільки Суд сам визначає місце, де він проводитиме дослідження доказів», - підкреслив А.Бущенко.

При цьому додав, що «процедура призначення місії щодо встановлення фактів не до кінця визначена, проте сторони можуть подати клопотання про проведення такої місії або інших заходів для встановлення фактів, навівши, звичайно, певні аргументи, чому без встановлення фактів самим Судом вирішення справи неможливо». За його словами, «клопотання сторони в будь-якому разі збільшує шанси призначення місії щодо встановлення фактів».

А.Бущенко підкреслив, що відповідно до статті 38 Конвенції, держава зобов`язана надати Суду всі необхідні засоби для ефективного проведення розслідування, зокрема забезпечити доставку заявника, свідків та інші заходи, якщо цього вимагатиме Суд. «В українських справах Суд чотири рази проводив процедуру встановлення фактів, і щоразу уряд забезпечував усі необхідні можливості для цього», - повідомив правозахисник.

А.Бущенко підкреслив, що існує «відома презумпція про те, що якщо особа потрапила до рук агентів держави у доброму здоров`ї, а потім у неї виявлені тілесні ушкодження, то на державу лягає тягар доведення того, що держава не може бути визнана відповідальною за пошкодження». «Якщо держава не справилася з тягарем доведення, вона визнається відповідальною на підставі цієї презумпції», - додав він.

За його словами існує достатньо багато ситуацій, коли такої юридичної техніки недостатньо, аби дійти остаточного висновку, і у такому разі суд вдається до розслідування. «З того, що я знаю про справу Юлії Тимошенко в Європейському Суді, таке можливе в рамках розгляду скарги згідно зі статтею 3 Конвенції. На жаль, з доступних документів неясно, чи включена скарга на обставини спричинення тілесних ушкоджень у квітні, коли Юлію Тимошенко транспортували в лікарню. Враховуючи дуже неясні обставини цього випадку, можна говорити про можливість встановлення фактів Європейським Судом», - сказав А.Бущенко.