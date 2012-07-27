Луценко хоче, щоб допитали суддю і екс-заступника Генпрокурора

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідний клопотанням Ю.Луценко звернувся сьогодні в ході судового засідання у Печерському райсуді Києва.

«У суді має бути допитана Марія Пріндюк, суддя Апеляційного суду, яка дала дозвіл на продовження ОРС щодо Давиденка. Саме вона несе відповідальність за начебто обмеження прав Давиденка», - сказав екс-міністр, зауваживши, що «ставити під сумнів рішення цієї судді не можна, я з повагою до нею ставлюся».

Також Ю.Луценко заявив про необхідність викликати на допит колишнього заступника генпрокурора Миколу Голомшу, на контролі якого перебувала справа про отруєння колишнього Президента Віктора Ющенка і який погоджував, у тому числі, проведення оперативних заходів стосовно В.Давиденка.

Довідка УНІАН. Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова звинувачують у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча Віктора Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.

20 липня на засіданні суду прокурор Дмитро Лобань заявив, що Генеральна прокуратура України змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову, обвинувачення за епізодом про стеження на більш м’яке.

Їм змінено обвинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.

Сам В.Давиденко неодноразово заявляв, що не вважає себе потерпілим.