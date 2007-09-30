Результати національного екзит-полу (розширена)

За результатами Національного екзит-полу-2007, на позачергових парламентських виборах 30 вересня політичними партіями і блоками були отримані наступні результати: Партія регіонів – 35,2% голосів виборців, БЮТ – 31,5%, блок “Наша Україна-Народна самооборона” – 13,4%, Комуністична партія України - 5,1%.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив директор фонду “Демократичні ініціативи” Ілько КУЧЕРІВ.

Результати опитування також свідчать про те, що Блок Литвина набирає - 3,7%, а СПУ – 2,5%, ПСПУ – 1,5%.

Не підтримали жодну політичну силу 2,9% виборців.

Всеукраїнське об’єднання “Свобода”, як свідчать результати національного екзит-полу, набрало 0,9% голосів виборців, Комуністична партія України (оновлена) - 0,6%, Партія зелених України - 0,5%, Виборчий блок Людмили Супрун - Український регіональний актив - 0,3%, Партія вільних демократів - 0,2%, “Український Народний блок” - 0,2%, Партія національно-економічного розвитку України - 0,1%, блок “Християнський блок” - 0,1%,Селянський блок “Аграрна Україна” - 0,1%, “Блок партії пенсіонерів України” - 0,1%, Виборчий блок політичних партій “КУЧМА” - 0,1%, Всеукраїнська партія Народної Довіри - 0%, Блок “Всеукраїнська громада” - 0%.

У ході прес-конференції І.КУЧЕРІВ уточнив, що за Партію регіонів віддали голоси 35,5%.

Соціологи відзначили, що показники Блоку Литвина поки що не дозволяють однозначно стверджувати про його проходження до парламенту.

Як зазначили організатори екзит-полу, ці дані зібрані на 20.00, а уточнені дані опитування Національного екзит–полу будуть оприлюднені на прес-конференції в УНІАН о 01.00.

Екзит-пол провели Фонд “Демократичні ініціативи”, Київський міжнародний інститут соціології та Український центр економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова.

На 20.00 було опитано 16 тис. виборців. Похибка опитування становить менш ніж 2%.