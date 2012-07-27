В опозиції прознали, що регіонали збираються переголосувати мовний закон

Фракція Партії регіонів має намір повторно ухвалити мовний законопроект Ківалова-Колесніченка у другому читанні на позачерговій сесії Верховної Ради. Про це в коментарі виданню Тиждень заявив заступник голови фракції БЮТ-«Батьківщина» Юрій Одарченко.

«Ми знаємо, що регіонали мають план щодо переголосування мовного законопроекту. Він полягає у наступному: ухвалюється постанова про скасування результатів голосування у другому читанні, яка не вимагає попереднього внесення в порядок денний. Далі вони ухвалюють поправку, якою відхиляють всі дві з половиною тисячі поправок до документу, і голосують його в цілому», - сказав Одарченко.

Нардеп додав, що в такий спосіб спікеру ВР Володимиру Литвину відкриють шлях до підписання мовного законопроекту. «Тепер у Литвина начебто зникнуть аргументи, щоб не підписувати цей законопроект, він зможе сказати: так все ж чесно пройшло, друге читання було тощо. І, таким чином, він збереже за собою крісло голови парламенту», - відмітив Одарченко.

«Хоча саме це голосування буде абсолютно незаконним, з порушенням принципів персонального голосування та регламенту», - наголосив він.

Нагадаємо, позачергова сесія парламенту відбудеться 30 липня.

Закон щодо мовної політики Ківалова-Колесніченка був ухвалений в цілому 3 липня. Як зазначають опозиціонери і експерти, він був прийнятий з масою порушень.