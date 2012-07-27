Луценко - судді: Прийде час і ви будете відповідати за свої дії

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення суддя оголосила після перебування понад 2 години в нарадчій кімнаті. Таким чином, задовольнивши позицію державного обвинувачення, яке наполягало на тому, що заявлені клопотання виходять за межі висунутого Ю.Луценку, Володимир Тарасенка та Олега Павлєнова (обидва працювали у Департаменті карного розшуку МВС) обвинувачення.

Також суддя в чергове відмовила у витребуванні з МВС відомчої інструкції щодо організації проведення оперативно-розшукових заходів.

В той же час головуюча долучила до матеріалів справи довідки, що позитивно характеризують підсудного В.Тарасенка.

Заслухавши ухвалу суду, Ю.Луценко відразу заявив про внесення зауваження до протоколу судового засідання на дії головуючої, оскільки, на його думку, суддя вільно тлумачила заявлені клопотання.

«Ваші дії направлені виключно на затвердження наперед підготовленого обвинувального висновку. Ви дієте всупереч усім законам. Суддя Медушевська свідомо зайняла звинувальну позицію і перешкоджає встановленню істини», - сказав Ю.Луценко, звертаючись до головуючої. При цьому він ще раз нагадав їй, що прийде час і вона відповідатиме за свої дії.

Довідка УНІАН. Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова звинувачують у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча Віктора Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.

20 липня на засіданні суду прокурор Дмитро Лобань заявив, що Генеральна прокуратура України змінила Ю.Луценку, а також В.Тарасенку і О.Павлєнову, обвинувачення за епізодом про стеження на більш м’яке.

Їм змінено обвинувачення зі зловживання службовим становищем (ст. 364 Кримінального кодексу) на службову недбалість (ч. 1 ст. 367 КК), за що передбачено покарання до 3-х років позбавлення волі.