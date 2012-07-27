Наступної п’ятниці Луценко скаже останнє слово в суді

Печерський районний суд Києва завершив стадію доповнень у справі за обвинуваченням екс-міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка в незаконному продовженні оперативно-розшукових заходів стосовно водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка і оголосив перерву в засіданні до 3 серпня для підготовки сторін учасниць процесу в участі в дебатах та виголошенні останнього слова підсудними.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу винесла головуюча в судовому процесі суддя Ганна Медушевська по завершенню надання пояснень Ю.Луценком, Володимиром Тарасенком та Олегом Павлєновим щодо висунутих їм обвинуваченням.

Наступне судове засідання розпочнеться о 8.15 третього серпня

Довідка УНІАН. Екс-міністра внутрішніх справ Ю.Луценка, а також колишніх співробітників Департаменту карного розшуку МВС Володимира Тарасенка та Олега Павлєнова звинувачують у тому, що в рамках розслідування справи про отруєння політичного діяча Віктора Ющенка вони нібито незаконно продовжили до 18 місяців оперативно-розшукову справу (ОРС) стосовно Валентина Давиденка, колишнього водія екс-заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Відкриття цієї ОРС дозволяло вести стеження за В.Давиденком і прослуховувати його телефонні розмови, що «завдало істотної шкоди правам, свободам і інтересам В.Давиденка, що охороняються законом», йдеться в обвинувальному висновку.

Цей епізод справи екс-міністра було виділено в окрему справу 21 січня 2012 року.