У БЮТ стверджують, що за «вишки Бойка» взялося МВС Латвії

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Батьківщини”, він наголосив, що відмивання грошей відбувалося через латвійську банківську систему. Крім, за словами народного депутата, у злочинній схемі були задіяні громадяни Латвії – фіктивні керівники підставних компаній.

Розслідування було ініційоване Генеральною прокуратурою Латвії після звернення Остапа Семерака. У листі до нього Генпрокуратура Латвії повідомила про передачу даної справи до Міністерства внутрішніх справ, Державної поліції, Центральної кримінальної поліції для «порушення кримінальної справи за фактом відмивання отриманих злочинним шляхом коштів в особливо великих розмірах».

«Зараз зі мною контактують слідчі латвійського МВС, робота триває. Переконаний, що в недалекій перспективі будуть зроблені остаточні висновки, на які, без сумніву, відреагує європейська і світова спільнота», – підкреслив О.Семерак.

На сайті “Батьківщини” також викладені документи, які підтверджують повідомлення О.Семерака.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня 2012 року екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко підписала заяву до Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) «про необхідність розслідування фактів корупції та відмивання грошей режимом Віктора Януковича", в якій, зокрема йшлося про придбання так званих "вишок Бойка". Перевірка, яку провели народні депутати з фракції "БЮТ-Батьківщина", виявила, що в результаті цієї оборудки з державного бюджету було вкрадено як мінімум 3,2 млрд грн, а це приблизно 4 млн мінімальних пенсій, які встановлені сьогодні для українців.

Довідка УНІАН. Міжурядова організація FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) була створена в 1989 році за рішенням "Великої сімки". Зараз до FATF входить 35 країн і дві міжнародні організації.

Головною метою діяльності FATF є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. FATF відслідковує процеси імплементації таких заходів, вивчає способи і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей.

На початку діяльності FATF пріоритетним напрямком було визначено боротьбу з відмиванням доходів, отриманих від торгівлі наркотиками. Зараз сфера діяльності організація розширена. FATF розробляє рекомендації для країн щодо боротьби з корупцією, перевіряє виконання державами заходів для боротьби з відмиванням грошей, а також відстежує та розробляє контрзаходи загальносвітовим методам і схемам відмивання злочинно нажитих капіталів.

Україна перебувала в "чорному" списку FATF з 2002 по 2004 рік і потім у 2010 році знову потрапила до нього як країна, яка недостатньо бореться з відмиванням грошей. 29 жовтня 2011 року Україну було виключено з "чорного списку" організації.