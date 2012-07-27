Власенко: лікування Тимошенко триватиме кілька місяців

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН заявив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

«Фізично, якщо порахувати, скільки вони лікували Юлію Володимирівну з урахуванням виведення її з голодування і з урахуванням того, що її не лікували через ці шалені алергічні прояви, її лікували всього місяць і п’ять днів», - сказав С.Власенко.

За його словами, спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» від початку заявляли, що лікування Ю.Тимошенко триватиме близько півроку.

«Німецькі лікарі одразу на початку березня після першого огляду заявили, що лікування буде тривати кілька місяців, до півроку включно. І вони від цієї позиції ніколи не відходили», - підкреслив С.Власенко.