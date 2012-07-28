Молоді люди в масках пікетували офіс ПР в Івано-Франківську

Як передає кореспондент УНІАН, молоді люди в масках Гая Фокса (маска також відома як маска Анонімуса або Маска V - один з ключових символів протесту і боротьби проти дій влади на Заході, негативних з точки зору народу – УНІАН) прийшли під стіни офісу Партії регіонів.

Активісти намагались розмістити на фасаді офісу міської організації ПР плакат «Офіс зрадників інтересів України». Однак це їм не вдалося зробити. Натомість, поклали його на бруківку при вході в приміщення. Також молодь підписала звернення до парламентаріїв із закликом не допустити порушення прав українців і виправити свою помилку.

За словами організаторів акції, їхній протест є частиною Всеукраїнської попереджувальної акції, ініційованої Всеукраїнським громадянським рухом «Український Дім», який створений колишніми голодувальниками та громадськими активістами з усієї країни.

«Пікет спрямований на те, щоб дати зрозуміти і президенту і депутатам Верховної Ради, що протянули цей закон, одну істину: проблема з мовами в Україні є надуманою. Російська мова не потребує захисту. Потрібно чітко усвідомити, що цей закон послаблює позиції української мови, а це, в свою чергу, ставить під загрозу нашу самобутність та національну ідентифікацію», - сказав один з учасників молодіжної ініціативи «Український Дім. Івано-Франківськ» Микола Гавриляк.

«До акції долучаються молоді люди через інтернет, - додав М.Гавриляк. - Є надія, що нарешті люди почнуть протестувати не тільки в соціальних мережах, а й в реальному житті».

До пікетувальників вийшли заступник голови обласної організації Партії регіонів, депутат Івано-Франківської міської ради Богдан Федьків та голова міської організації ПР Ігор Дутка, які пообіцяли передати звернення молодих людей народним депутатам України від Івано-Франківщини та керівникам партії під час з’їзду в Києві 30 липня.

«Така акція є нормальним явищем, адже громадяни мають повне право висловлювати свою точку зору стосовно того, що відбувається в державі, - наголосив Б.Федьків. - Це означає, що в Україні є демократія, доки ці люди мають змогу вільно ходити по вулицях і висловлювати свої думки». Він порекомендував молоді зняти маски і не боятися показувати обличчя, відстоюючи свої погляди.