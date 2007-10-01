Луценко поїде привітати Тимошенко з перемогою

Лідер блоку «Наша Україна – Народна самооборона” Юрій ЛУЦЕНКО наголошує, що очолювана ним політична сила готова сформувати уряд спільно з БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Українському домі в Києві, де розташовано прес-центр блоку.

«Ми підтверджуємо готовність до створення виключно демократичної коаліції з Блоком Юлії Тимошенко», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО і звернувся до інших демократичних політичних сил із закликом приєднатися до цієї коаліції.

В контексті сказаного Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що після прес-конференції він поїде до виборчого штабу Юлії ТИМОШЕНКО, щоб привітати її блок з перемогою.

Відповідаючи на одне із запитань, яке стосувалося формування майбутнього уряду, Ю.ЛУЦЕНКО вчергове підкреслив, що формування уряду відбуватиметься відразу після формування коаліції.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, навіть якщо демократичні сили отримали б на один депутатський мандат більше, то і тоді б питання про формування демократичної парламентської коаліції було б вирішено в перший день сесії нового парламенту.