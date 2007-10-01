Станом на 22.00 проголосували 63,22% українців

Станом на 22.00 в Україні проголосувало 63,22% виборців.

Про це сьогодні на брифінгу в ЦВК повідомив заступник голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, А.МАГЕРА зазначив, що ці дані станом на 23.23, і інформація отримана не з усіх виборчих округів. За його словами, інформація продовжує надходити.

А.МАГЕРА повідомив, що за повідомленнями окружних виборчих комісій всі дільничні виборчі комісії закрились о 22.00. При цьому він додав, якщо була черга на дільниці, або виборці знаходились в приміщенні дільниці, вони відповідно до закону мали змогу проголосувати.

В свою чергу заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА сказала, що станом на цей момент активність виборців відповідає середній активності у попередні роки.

Так у 2006 році проголосувало 66,52%, в 2002 – 65,21%, в 1998 – 69,63%.